В Херсоне сегодня установят скульптуру Божьей матери

15:28, 10 мая 2009
Общество
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...на месте разрушенного храма

В Пушкинском сквере Херсона сегодня установят скульптуру Божьей матери «Покрова».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Скульптуру поставят на месте разрушенного уже после Великой Отечественной войны храма «Покрова Божьей матери».

Установка скульптуры приурочена ко Дню матери.

Как сообщили в пресс-службе, в сквере уже уложено 1,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, монтируется освещение.

Планируется также высадить 170 кустов роз.

Работы в сквере проводятся за счет благотворительных взносов.

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