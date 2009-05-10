В Херсоне сегодня установят скульптуру Божьей матери
15:28, 10 мая 2009Общество
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...на месте разрушенного храма
В Пушкинском сквере Херсона сегодня установят скульптуру Божьей матери «Покрова».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.
Скульптуру поставят на месте разрушенного уже после Великой Отечественной войны храма «Покрова Божьей матери».
Установка скульптуры приурочена ко Дню матери.
Как сообщили в пресс-службе, в сквере уже уложено 1,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, монтируется освещение.
Планируется также высадить 170 кустов роз.
Работы в сквере проводятся за счет благотворительных взносов.
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