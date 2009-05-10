В Херсоне сегодня установят скульптуру Божьей матери

В Пушкинском сквере Херсона сегодня установят скульптуру Божьей матери «Покрова».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Скульптуру поставят на месте разрушенного уже после Великой Отечественной войны храма «Покрова Божьей матери».

Установка скульптуры приурочена ко Дню матери.

Как сообщили в пресс-службе, в сквере уже уложено 1,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, монтируется освещение.

Планируется также высадить 170 кустов роз.

Работы в сквере проводятся за счет благотворительных взносов.