Доллар уступил гривне на копейку

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9730/8,0160, к 12:00 цены упали до 7,9480/7,9720. К закрытию ценовые уровни поднялись до 7,9600/7,9850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:15 Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,7500, а также покупал у банков не использованную по назначению в отведенный для этого срок валюту, приобретенную на прошлых аукционах, по курсу 7,7156.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2440/60, к 12:00 сузился спрэд 0,2441/51. К закрытию торгов цены повысились до 0,2444/53. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4900 (-0,2075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3345/1,3430. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6645/10,7275, к 12:00 цены ушли вниз до 10,6540/10,6790. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,6575/10,6825.

По данным НБУ, средневзвешенный курс по результатам торгов долларом США на межбанке составил 783,054 грн. за 100 долларов США.