Сегодня во всех регионах Украины будущие абитуриенты проходят независимое оценивание по биологии.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, для сдачи этого теста зарегистрировались 111 671 чел., или каждый четвертый от общего количества зарегистрированных. Это на 28 тысяч больше, чем было зарегистрировано в прошлом году (83 816).

В 10.30 для участников внешнего оценивания откроют двери 517 пунктов тестирования, в которых будет работать свыше 19 тысяч специально подготовленных работников. Всего для тестирования уже подготовлено почти 20 тысяч аудиторий.

75,5% выпускников текущего и предыдущего годов, которые принимают участие в нынешнем тестировании, избрали для сдачи теста по биологии украинский язык, 24,1% - русский. Другие языки избрали меньше половины процента участников.

Больше всего желающих сдавать биологию оказалось в Днепропетровской (8 690 участников) и Донецкой областях (7 913), меньше всего – в Черновицкой области (1 783) и г. Севастополе (619).

Тестирование начнется в 11.00 и будет продолжаться два часа, на протяжении которых участники должны решить 60 заданий. Это задания с выбором одного правильного ответа, задания на установление соответствия и правильной последовательности.

Как напоминают в Информационном центре независимого оценивания, сессия внешнего оценивания началась в Украине 6 мая и будет продолжаться до 5 июня. На первом тестировании по истории Украины, которое состоялось в среду, явка участников составила 92%.