Киевлянам предлагают выбрать услуги ЖКХ, которые они согласны оплачивать

Государственная жилищно-коммунальная инспекция предлагает жителям жилых домов Киева, которые находятся в коммунальной собственности, самим определиться, за какие из существующих 26 услуг по содержанию жилья они намерены платить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Сергей ЗИМИН.

По его словам, соответствующее решение жители жилых домов должны принять на общем собрании.

“Наша позиция такова: жители каждого из 10 тыс. 500 жилых домов (Киева - УНИАН) сами должны определить, сколько услуг они согласны оплачивать. Нужно провести соответствующие собрания во всех домах, и после этого принимать соответствующие решения по увеличению или уменьшению тарифов”, - отметил он.

По словам С.ЗИМИНА, данная процедура предусмотрена соответствующим правительственным постановлением, однако КГГА этот норматив не выполняет.

“Если они не будут выполнять решения 560-го постановления, мы будем обращаться к Президенту, потому что он назначает председателя КГГА, а также к соответствующему комитету ВР, чтобы они внесли определенные изменения в закон о столице Украины, о разграничении этих функций между Киевским городским председателем и председателем КГГА. Нужно назначить профессионального человека, который в состоянии решить комплекс этих проблем”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 1 июня 2009 года состоится первый этап повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.