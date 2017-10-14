Во Львове открыли памятник "Воинам, отдавшим свои жизни за Украину"

Во Львове сегодня, в День защитника Украины, открыли памятник "Воинам, отдавшим свои жизни за Украину".

Как передает корреспондент УНИАН, монумент установлен недалеко от центральной части города, возле военного храма Сретения Господня на ул. Батуринской.

В открытии памятника приняли участие руководство области и города, народные депутаты, депутаты областного и городских советов, военные, общественность, волонтеры и горожане.

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«Этот памятник воздвигли в честь тех, кто положил свою жизнь за судьбу Украины. И в Священном Писании сам Иисус Христос говорил, что наибольшую любовь показывает тот, кто свою жизнь отдает за своих друзей. И мы молимся за тех, кто отдает жизнь, чтобы нам лучше было. Видим, что крест имеет вертикаль, которая означает любовь людей к Богу, а горизонталь - это любовь между собою. Ибо те, кто погиб, отдали свою жизнь за любовь к нам», - сказал во время открытия памятника архиепископ и митрополит Львовский Украинской греко-католической церкви Игорь Возьняк.

Также сегодня вечером во Львовском Национальном академическом театре оперы и балета им. С. Крушельницкой состоится торжественная Академия по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания УПА.