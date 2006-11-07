В результате 100-процентной инвентаризации жилищная очередь в Киеве сократилась на 7 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее информации, инвентаризация была завершена 1 ноября. Она напомнила, что по результатам инвентаризации 25% очереди, с нее было снято около 12 тыс. семей. По результатам полной инвентаризации, с очереди на получение социального жилья снято 18 тыс. 643 семьи - это 13% от общей очереди. Таким образом, если до начала инвентаризации на получение жилья в столице в списках значились 142 тыс. 788 семей, то на сегодняшний день, отняв 18 тыс. 643, осталось в ней 128 тыс. 82 семьи. Причем, отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, 25% из этих семей соглашаются приобрести жилье по программе «50 на 50» или же программе молодежного кредитования.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, те 13% граждан, которые были сняты из общей очереди, вышли из состояния малозащищенных слоев населения и на данный момент уже сами приобрели себе недвижимое имущество, либо же купили его за счет взятых кредитов, либо в этих семьях сменился состав, либо же они не смогли предоставить необходимые медицинские справки, которые подтверждали бы необходимость увеличения их жилищной площади. По ее данным, сейчас все эти списки по результатам инвентаризации готовятся и в ближайшее время будут опубликованы в районных жилищных отделах. И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что к концу 2006 года в Киеве будет бесплатно выдано всего 2 тыс. 700 квартир, на 2007 год у властей города такой же прогноз. «Если поделить 18 тыс. 643 семьи на 2 тыс. 700 квартир, которые предоставляются в год, это получается 7 лет, - сказала она, - то есть мы можем утверждать, что те, кто должен был получить по своим расчетам жилье через 10 лет, они получат квартиры через три года, а те, кто должен был получить через 5 лет, то должны получить в самое ближайшее время».

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации также остановилась на вопросе приватизации квартир. Она напомнила, что с 1 января в действие вступает закон, согласно которому будет запрещено производить приватизацию социального жилья. При этом она отметила, что это не касается квартир, которые уже существуют и на которые срок приватизации продлен еще на два года. Учитывая новое законодательство, с 1 января жилищная очередь будет продвигаться соответственно не только за счет строительства новых домов, но и за счет того, что люди, уровень доходов которых будет превышать определенный социальный уровень, будут передавать свои социальные квартиры следующим в очереди. «Те социальные квартиры, где они жили, будут освобождаться и предоставляться следующим в очереди малозащищенным», - сказала она. При этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркнула, что закон о социальном жилье еще не совершенен, и с 1 января городские власти будут работать над его усовершенствованием и дополнениями. И.КИЛЬЧИЦКАЯ пообещала, что с 1 января еще никого отселять не будут, но механизм освобождения квартир для малоимущих будет проработан. «С 1 января, когда он (закон) вступит в действие, мы столкнемся со многими несостыковками, дополнениями… Но мы работаем в этом направлении. Мы ищем механизм», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

В частности, по ее словам, для выявления людей, которые вышли из статуса малозащищенных и имеют социальное жилье, жилищные управления районов и социальные службы будут проводить контрольные рейды, то есть смогут выезжать и проверять уровень жизни семей, которые проживают в этих квартирах, не сдаются ли жилищные площади в аренду и запрашивать все необходимые документы по состоянию семьи, их доходов и прочее.