В Киеве сорвали программу по строительству метро

Глава Правления ОАО «Киевметрострой» Владимир ПЕТРЕНКО заявляет о срыве программы по строительству столичного метро в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня журналистам он заявил: «При Советском Союзе мы строили 1 км в год, сегодня, чтобы выполнить программу по строительству метрополитена, которая составлена до 2020 г. - а это почти вдвое увеличение протяженности линий метро, - необходимо строить 3,5-4 км в год. В этом году сорвана программа, дай Бог, чтобы в следующем году мы опять вышли на 2 км. Тогда можно будет говорить о росте темпов производства и выполнении этой программы».

По словам В.ПЕТРЕНКО, главной проблемой является нестабильное финансирование строительства новых веток метрополитена. «Проблема неравного финансирования приносит неудобства в работу», - сказал он.

По данным главы Правления «Киевметростроя», в текущем году 106 млн. грн. пошло на возобновление подвижного состава метрополитена, 250 млн. грн. было выделено на строительство метрополитена.

Справка УНИАН. В соответствии с Государственной программой строительства и развития сети метрополитенов, утвержденной Кабинетом Министров 7 марта 2006 года, участок от станции «Лыбидская» до станции «Выставочный центр» Куреневско-Красноармейской линии метро в Киеве планируется построить в 2006-2008 годах.

Протяжность участка составляет 5 км, на нем расположатся четыре станции («Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская», «Выставочный центр»).

На данное строительство планируется выделить 576,1 млн. грн. (288,05 млн. грн. из Государственного бюджета, 288,05 млн. грн. - из местного).

В соответствии с программой, участок от станции «Выставочный центр» до станции «Теремки» планируется ввести в строй в 2010-2020 годах. Его протяжность - 2,6 км с двумя станциями («Одесская площадь», «Теремки»).

На это строительство предусматривается выделить 30 млн. грн. - по 15 млн. грн. из Государственного и городского бюджетов.

Сегодня В.ПЕТРЕНКО сообщил, что намерен просить Киевсовет выделить в 2007 г. на строительство участков трех станций метро «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская» на линии метро в направлении жилмассива Теремки 340 млн. грн.