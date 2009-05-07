Трагедия в Днепропетровске: погибли 10 человек

В Днепропетровске из-за пожара в зале игровых автоматов на проспекте Гагарина,127, который произошел сегодня в 00.45, погибли 10 человек, еще 10 пострадали.

Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления МЧС в Днепропетровской области.

По словам представителя ГУ МЧС, предварительно известно, что перед пожаром на месте трагедии слышался «хлопок».

Зал игровых автоматов площадью 80 метров квадратных расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома. Пожаром повреждены 60 игровых автоматов и внутренняя отделка помещения.

Пожар ликвидирован подразделами МЧС.

В Днепропетровск должны прибыть вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА, которые проведут заседание правительственной комиссии по расследованию трагедии.