Трагедия в Днепропетровске: погибли 10 человек
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В Днепропетровске из-за пожара в зале игровых автоматов на проспекте Гагарина,127, который произошел сегодня в 00.45, погибли 10 человек, еще 10 пострадали.
Об этом УНИАН сообщил представитель Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
По словам представителя ГУ МЧС, предварительно известно, что перед пожаром на месте трагедии слышался «хлопок».
Зал игровых автоматов площадью 80 метров квадратных расположен на первом этаже 5-этажного жилого дома. Пожаром повреждены 60 игровых автоматов и внутренняя отделка помещения.
Пожар ликвидирован подразделами МЧС.
В Днепропетровск должны прибыть вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ и министр по чрезвычайным ситуациям Владимир ШАНДРА, которые проведут заседание правительственной комиссии по расследованию трагедии.