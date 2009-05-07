Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО заверил должностных лиц НАТО, что Украина продолжит участие в операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом С.КИРИЧЕНКО заявил сегодня в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на заседании Военного комитета альянса со странами-контрибуторами операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Во время заседания его участники обсудили комплекс вопросов, связанных с безопасностью в Афганистане, и перспективы участия Альянса в обеспечении стабильности в регионе в целом.

Выступая перед начальниками генеральных штабов стран-контрибуторов операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане, С.КИРИЧЕНКО отметил, что обеспечение стабильности в Афганистане является главным приоритетом с целью дальнейшего развития страны, которая играет важную роль в регионе.

“Мы будем продолжать свое участие в операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Десять украинских военнослужащих сегодня работают бок о бок со своими коллегами из стран Альянса, большинство из них в составе литовской группы по реконструкции провинций в афганской провинции Гор. Такой формат участия будет сохранен. Мы высоко ценим наше сотрудничество с литовскими коллегами и глубоко благодарны им за совместную деятельность и поддержку”, - отметил С.КИРИЧЕНКО.

В своем выступлении начальник Генштаба также сообщил о подготовке в Вооруженных Силах Украины экспертов в области противодействия самодельным взрывным устройствам. Эти специалисты в перспективе могут принять участие в операции в Афганистане.

“Опыт, приобретенный украинскими военнослужащими во время участия в Тренировочной миссии НАТО в Ираке, будет полезным во время развертывания Тренировочной миссии НАТО в Афганистане, которая в ближайшее время начнет свою практическую деятельность в этой стране”, - сказал генерал армии Украины.

Он также отметил, что Украина и в дальнейшем будет предпринимать посильные шаги ради обеспечения стабильности и мира в Афганистане.

В завершение заседания Председатель Военного Комитета НАТО адмирал Джампаоло Ди ПАОЛА поблагодарил партнеров за их вклад в деятельность Международных сил содействия безопасности в Афганистане и выразил глубокое убеждение, что такое участие свидетельствует об активной позиции стран - партнеров Альянса обеспечить демократическое развитие Афганистана и в целом способствует продвижению стабильности в регионе.