На шахтах в Донецкой области нашли более 5 тысяч нарушений безопасности

В Донецкой области в течение минувшей недели на предприятиях угольной промышленности инспекторы Территориального управления Госгорпромнадзора выявили 5087 нарушений актов об охране труда. Это на 961 нарушение меньше, чем за предыдущую неделю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе теруправления, в течение недели на угольных предприятиях региона из-за нарушений нормативных актов об охране труда приостанавливалась работа оборудования и объектов в 193 случаях (на прошлой неделе – в 264). В результате на руководителей и работников наложено 190 штрафов (на прошлой неделе – 236) на сумму более 15 тыс. грн.

Всего в течение недели на предприятиях всех отраслей промышленности Донецкой области выявлено 7336 нарушений нормативных актов об охране труда, что на 2007 нарушений меньше, чем на предыдущей неделе. На руководителей и работников наложено 294 штрафа (на прошлой неделе – 418) на сумму 23,3 (на прошлой неделе – 33,2) тыс. грн.