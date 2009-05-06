Королевская объясняет, что программа Тимошенко - не «раздача слонов»

Государству не следует поддерживать предприятия, собственники которых не собираются изменять подход к бизнесу, модернизировать производство и вводить новые технологии.

Такое мнение высказала народный депутат от БЮТ, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, сообщает пресс-служба комитета.

«Средства нужно выделять тем предприятиям, которые стремятся модернизировать производство, но по финансовым причинам не могут это сделать», - уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Антикризисная программа – не «раздача слонов» для олигархов, а государственный бюджет – не касса взаимопомощи для неэффективных собственников. Поддержку должны получить лишь те предприятия и отрасли, которые через год станут локомотивами украинской экономики», - отметила депутат.

Глава парламентского комитета еще раз напомнила, что кризис – это прекрасная возможность избавиться от многочисленных «чемоданов без ручки», доставшихся в наследство от СССР, которые в новых условиях лишь будут высасывать средства из бюджета, не принося государству никакой пользы. «Но при этом и государство, и собственники таких предприятий в обязательном порядке должны позаботиться о работниках, обеспечив им социальную защиту», - особо подчеркнула Н. КОРОЛЕВСКАЯ.