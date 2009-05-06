Госкомстат обнародовал инфляцию в апреле

Инфляция в апреле по отношению к марту т.г. составила 0,9%, с начала года – 6,9%.

Об этом сообщает Госкомстат.

Вместе с тем, рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

Справка УНИАН. В Украине в марте к февралю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.