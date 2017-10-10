Впечатляющая статистика: если бы в Украине жили всего 100 человек (видео)

По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 августа 2017 года в Украине живут 42,4 млн людей. Мы попытались сжать эту цифру до 100 человек. И вот что получилось: из этого количества людей 72 украинцев, 9 россиян, 4 поляков, 2 немца и 1 румын. Со ста - 54 женщины и 46 мужчин. Из них 69 – живут в городе, 31 – в селе. 60 из 100 живут за чертой бедности, 22 имеют авто, а 55 никогда не были за границей.

16 из 100 работают в торговле, 12 – в сфере сельского хозяйства, 9 – в промышленности, 5 – в образовательной области, 2 – на строительстве и 1 – на государственной службе. 67 из 100 считают родным украинский язык, 29 – русский.

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Эти и другие впечатляющие цифры - в ролике УНИАН.