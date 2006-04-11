Мобильная связь подешевеет?

Оператор мобильной связи ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС) начал предоставлять услуги мобильной связи в Украине под торговой маркой Beeline. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор российской компании «ВымпелКом» Александр ИЗОСИМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.ИЗОСИМОВА, «продуктами и услугами Beeline сегодня пользуются более 47 миллионов потребителей в России и Казахстане», а теперь этот бренд присутствует и в Украине.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день «Beeline – самый дорогой бренд России, и входит в первые семьдесят брендов мира». По словам А.ИЗОСИМОВА, со ссылкой на оценку международной консалтинговой компании Interbrand Group, бренд Beeline стоит 5 млрд.долл. США.

«С запуском бренда Beeline в Украине мы начинаем активные коммерческие операции и надеемся, что уже в ближайшее время преимущества Beeline оценят по достоинству многие жители Укрианы», - отметил А.ИЗОСИМОВ.

По данным гендиректора компании УРС Сергея МИРОНОВА, с 11 апреля 2006 года офисы продаж Beeline открываются в шести областях Украины, включая Киев, Хмельницкий, Харьков, Одессу, Луганск, Днепропетровск. К лету планируется открыть офисы продаж Beeline во всех областных центрах Украины.

Первым продуктом компании УРС под брендом Beeline стал тарифный план «Простые вещи», в котором отсутствует плата за соединение и льготная цена за внутрисетевые звонки до 10 мая составляет ноль копеек, а до 10 августа - 2 копейки.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинские радиосистемы» - национальный оператор мобильной связи стандарта GSM-900/1800 является 100% дочерней компанией ОАО «ВымпелКом», которой принадлежит бренд Beeline. Число абонентов компании УРС – 275 тыс. чел.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане и недавно приобретенные операторы сотовой связи в Украине, Таджикистане и Узбекистане. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на которой проживает около 232 миллиона человек. Географическое покрытие сети включает 78 регионов России (136,5 миллиона человек, представляющих 94% населения России), а также всю территорию Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана. ОАО «ВымпелКом» стало первой российской компанией, включенной в листинг Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции компании котируются на NYSE под символом VIP.