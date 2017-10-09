Главный лесничий Черновицкой области предлагал полицейскому 8 тысяч евро ежемесячно

В Черновцах правоохранители сегодня задержали руководителя Черновицкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства при попытке подкупа начальника управления защиты экономики в Черновицкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Отмечается, что главный лесничий области пытался договориться с должностным лицом Нацполиции относительно систематической выплаты ему неправомерной выгоды за невмешательство правоохранительных органов в дела областного лесного ведомства - не препятствование деятельности и не проведение соответствующих проверок.

Чиновник лесного хозяйства предложил должностному лицу полиции 10 тысяч долларов. Также он заверил полицейского, что взятки будут выплачивать ему в размере 8 тыс. евро ежемесячно.

Оперативники Черновицкого и Львовского управлений департамента внутренней безопасности Нацполиции и следователи военной прокуратуры задержали взяткодателя при попытке передачи первого «транша» средств в сумме 4,2 тыс. евро и 2,3 тыс. долларов США.

Правоохранители также установили, что в подкупе должностного лица полиции главный лесничий Черновицкой области задействовал еще двух коллег из своей отрасли.

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Следователи военной прокуратуры Западного региона начали уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Деньги у фигуранта изъяты и решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. За попытку подкупить полицейского задержанному грозит лишение свободы на срок до 8 лет.