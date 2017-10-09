Киевщина стала первой в Украине, где отметили День бойца территориальной обороны

По инициативе председателя Киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Горгана 7 октября 2017 года во всех районах и городах областного значения в Киевской области впервые проведен День бойца территориальной обороны. Начиная с этого года такое мероприятие будет проводиться ежегодно в первую субботу октября, сообщили в пресс-службе ОГА.

Горган надеется, что другие регионы Украины позаимствуют эту практику, чтобы опыт Киевской области стал основой для сотрудничества между обществом, местной властью и ВСУ.

"Киевская область стала первой в Украине, которая проводит такую масштабную работу по координации и обучения бойцов отрядов территориальной обороны. Убежден, что присутствующее на обучении руководство Генерального штаба Вооруженных сил Украины лично убедилось, что прочная поддержка нашей армии существует и в тылу. Проводится системная работа, чтобы более чем 22 тысячи жителей Киевской области, которые указаны в картотетках военкоматов как бойцы теробороны, были не на бумаге, а на самом деле действенной силой, способной защитить государство от агрессии, терроризма или прийти на помощь людям во время стихийного бедствия", – отметил Горган.

Председатель Киевской ОГА сообщил, что в Киевской области райгосадминистрации, горисполкомы городов областного значения вместе с местными военными комиссариатами формируют 66 отрядов обороны и 27 рот охраны. Численность личного состава – около 22 тысяч человек.

По его словам, проведение данного мероприятия предполагает максимальное привлечение граждан, которые приписаны военными комиссариатами в подразделения сил территориальной обороны, к практическому обучению по военной подготовке, тактическим действиям, к изучению материальной части индивидуального оружия, а также огневой подготовке. Особое внимание уделено отработке техники оперативной коммуникации в условиях наступления режимных состояний и полного отсутствия мобильной и другой связи.

"Мы имеем четкую цель – сформировать мощное и разветвленное сообщество патриотов, которые будут постоянно тренировать свои волевые качества и специальные навыки. Граждане, которые в повседневной жизни занимаются мирным трудом, в свободное время будут учиться военному делу, патрулировать улицы городов и сел, помогать спасателям в случае стихийных бедствий. Эта цель будет достигнута за счет системной деятельности государственной власти, Вооруженных сил и общественных организаций. Учения бойцов территориальной обороны Киевской области будут проводиться на постоянной основе", – отметил председатель Киевской ОГА.

Благодаря мероприятию личный состав подразделений территориальной обороны получил возможность ближе познакомиться между собой, с командирами подразделений, взводов и рот охраны. "В Украине система территориальной обороны охватывает более 300 тысяч граждан. И именно для этих людей в Киевской области начато празднование Дня бойца территориальной обороны. Уверен, что наш опыт будет радостно перенят всеми областями Украины", – заявил Горган.