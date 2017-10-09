Валерий Меладзе выдал дочь замуж в Марокко (фото, видео)
11:32, 09 октября 2017Общество
201 0
Валерий Меладзе вел дочку Ингу под венец.
Старшая дочь певца Валерия Меладзе Инга отгуляла двухдневную пышную свадьбу, запланированную еще год назад.
И хотя девушка расписалась со своим избранником Нури Вергезе еще в январе, настоящий праздник пара устроила 7-8 октября в Марокко, передает "Украинская правда".
Читайте такжеЗемфира и Рената Литвинова поженились в Швеции - СМИ
На росписи Инги ее отец быть не смог, а вот на свадьбу, конечно же, приехал. Меладзе вел дочь под венец.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Константин Меладзе дал интервью о личной жизни. Продюсер вспомнил о том, какой была его первая встреча с нынешней женой — Верой Брежневой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter