Валерий Меладзе выдал дочь замуж в Марокко (фото, видео)

11:32, 09 октября 2017
Общество
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Валерий Меладзе вел дочку Ингу под венец.

Старшая дочь певца Валерия Меладзе Инга отгуляла двухдневную пышную свадьбу, запланированную еще год назад.

И хотя девушка расписалась со своим избранником Нури Вергезе еще в январе, настоящий праздник пара устроила 7-8 октября в Марокко, передает "Украинская правда".

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На росписи Инги ее отец быть не смог, а вот на свадьбу, конечно же, приехал. Меладзе вел дочь под венец.

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Сообщение, распространенный V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze)

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Константин Меладзе дал интервью о личной жизни. Продюсер вспомнил о том, какой была его первая встреча с нынешней женой — Верой Брежневой.

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Теги: #свадьба дочери Меладзе#дочь Меладзе вышла замуж