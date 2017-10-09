Валерий Меладзе выдал дочь замуж в Марокко (фото, видео)

Старшая дочь певца Валерия Меладзе Инга отгуляла двухдневную пышную свадьбу, запланированную еще год назад.

И хотя девушка расписалась со своим избранником Нури Вергезе еще в январе, настоящий праздник пара устроила 7-8 октября в Марокко, передает "Украинская правда".

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На росписи Инги ее отец быть не смог, а вот на свадьбу, конечно же, приехал. Меладзе вел дочь под венец.

#ИнгаМеладзе #ВалерийМеладзе #VERGLADZE Сообщение, распространенный V A L E R I Y M E L A D Z E (@vvmmeladze) Окт 8, 2017 at 1:03 PDT

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Константин Меладзе дал интервью о личной жизни. Продюсер вспомнил о том, какой была его первая встреча с нынешней женой — Верой Брежневой.