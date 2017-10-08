В оккупированном Крыму Ханский дворец передали в "госсобственность"

Подконтрольный России комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Об этом сообщает «РИА Крым» со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

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«Таким образом музей-заповедник полностью перешел под контроль в республиканскую собственность», – сказано в сообщении.

Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения – главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения.

Ханский дворец-музей в Бахчисарае – самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гиреев. На территории музейного комплекса расположены дворец, гаремный корпус, ханское кладбище и мечеть.

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Как пишут «Крым.Реалии», Ханский дворец в Бахчисарае является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Генуэзской крепостью в Судаке, Крымской астрофизической обсерваторией, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.

Заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт 21 сентября сообщил о выходе на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции организации.

В феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали стран-партнеров отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Крыма.