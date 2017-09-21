За ситуацией в оккупированном Крыму будут наблюдать эксперты ЮНЕСКО

Эксперты ЮНЕСКО будут осуществлять прямой мониторинг ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах компетенции организации.

Об этом заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрик Фальт сообщил во время встречи в штаб-квартире организации 20 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По словам Фальта, Секретариат организации во взаимодействии с Украиной вышел на завершающий этап консультаций по выработке параметров механизма прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.

Также он подтвердил неизменную поддержку ЮНЕСКО суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеВесной в оккупированный Крым приедут 50 политиков и бизнесменов из Германии и Австрии - росСМИ

Представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека Марк Боянич и заместитель руководителя французского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Анн Кастаньос-Сен привели конкретные факты нарушений прав человека и ущемления прав национальных меньшинств, свободы вероисповедания, свободы прессы и выражения мнений, безопасности журналистов, доступа к образованию на родном языке в Крыму.

Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Олег Шамшур привлек внимание к усилению тенденции к подавлению российской оккупационной властью в АРК и городе Севастополь демократии, а также нарушению прав украинцев и крымских татар в области образования, культуры, свободы высказываний.

В мероприятии приняли участие 120 аккредитованных при ЮНЕСКО представителей постоянных миссий стран-членов и институциональных партнеров организации.

Встреча состоялась во исполнение решений 194-201-й сессий Исполнительного совета ЮНЕСКО «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)».

Доклад генерального директора ЮНЕСКО по этому вопросу будет рассматриваться во время 202-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО (4-18 октября 2017, город Париж).