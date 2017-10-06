Губернатор Одесской области Степанов пояснил, для чего приобрел 30 смартфонов

Руководитель Одесской областной администрации Максим Степанов сегодня посетил Центр профессионально-технического образования и вручил учащимся смартфоны Meizu.

«Сегодня познакомился с очаровательной Кариной, она станет одной из лучших стилистов. Я уверен! А еще с будущими успешными поварами, сантехниками и строителями. Посетил Центр профессионально-технического образования.

Здесь, кроме обычных, учатся особые люди. Ученики с нарушениями слуха. Невероятно талантливые, НО! требующих немного большего внимания и поддержки.

Гаджеты, которые они получили сегодня, должны превратить их обучение на понятный процесс без помех. Я сегодня видел, как это работает. Мобильное приложение адаптирует текст в речь и наоборот»,— рассказал губернатор на своей странице в Фейсбук.

Максим Степанов также выразил уверенность, что эти смартфоны помогут молодым людям получить профессию и работу. «Я знаю, что эти смартфоны не решат глобальную проблему. Но они, как инструмент коммуникации, получения знаний, помогут этим подросткам получить профессию. А в дальнейшем – работу», - заключил руководитель ОДА.

Напомним, ранее СМИ сообщали что Максим Степанов задекларировал оптовую покупку нескольких десятков смартфонов общей стоимостью более 87 тысяч гривень.