Chrysler подал заявление о банкротстве

Одна из компаний "большой детройтской тройки" автопроизводителей США - Chrysler LLC подала заявление о добровольном банкротстве, пишет The Wall Street Journal.

Исковое заявление о признании компании техническим банкротом было принято к рассмотрению судом Южного округа Нью-Йорка. Процедура банкротства автопроизводителя будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. В соответствии с положениями закона реорганизация неплатежеспособных компаний проводится под руководством старого менеджмента (обычно совместно с представителями кредиторов) в попытке избежать полной ликвидации компании.

Банкротство не означает, что Chrysler перестанет существовать или что обслуживание выпущенных и проданных автомашин будет прекращено. Компания собирается продать часть своих подразделений, "очиститься от плохих активов" и выйти из кризиса обновленной, отмечается в сообщении службы информации концерна.

Между тем итальянский автопроизводитель Fiat SpA не отказался от своих намерений создать альянс с Chrysler, несмотря на банкротство последнего. Fiat может приобрести как минимум 20% акций Chrysler.

Chrysler получил от правительства США кредиты в размере более 4 млрд долларов. Помимо этого, компания имеет высокую задолженность перед работниками, профсоюзами и держателями облигаций.

Автомобильный концерн не собирается прекращать активную деятельность по восстановлению клиентской базы. Chrysler, несмотря на затруднения, связанные с банкротством, на этой неделе опубликует широкополосную рекламу во всех ведущих изданиях США, чтобы вернуть доверие рынка. "Мы должны дать им знать, что мы все еще здесь", - заявил глава отдела продаж Chrysler Стивен Лэндри.

Продажи автомобилей Chrysler в США в апреле сократились на 48%. В общей сложности объем реализации легковых машин и легких грузовиков в Соединенных Штатах в апреле снизился на 34% по сравнению с тем же месяцем 2008 года и составил 819,54 тысячи автомобилей, по данным Autodata Corp. Основной причиной такого падения продаж автопроизводители считают широко обсуждаемые проблемы General Motors и Chrysler.

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