Внеочередные выборы городского головы проходят в Лисичанске

Сегодня в 8.00 в Лисичанске Луганской области началось голосование на внеочередных выборах городского председателя.

Как сообщил корреспонденту УНИАН юрист Луганского отделения Комитета избирателей Украины Евгений БАЙРАМОВ, несмотря на решение Донецкого апелляционного административного суда, который удовлетворил апелляционную жалобу бывшего мэра города Валерия БОНДАРЕНКО и признал, что и.о. городского председателя Сергей БАРАННИК использовал для агитации средства не из избирательного фонда, в списке остались все семь кандидатов.

По его словам, решение суда от 2 мая территориальная избирательная комиссия не выполнила, поскольку не смогла провести заседания – не было кворума.

Е.БАЙРАМОВ также сообщил, что вчера Лисичанский городской суд отказал в иске С.БАРАННИКУ о снятии с регистрации В.БОНДАРЕНКО за вроде бы проведение агитации в запрещенное время.

Он также добавил, что именно В.БОНДАРЕНКО и С.БАРАННИК считаются главными претендентами на должность городского председателя Лисичанска.

Справка УНИАН. 23 октября 2008 г. Лисичанский городской совет досрочно прекратил полномочия городского председателя Леонида КРИСАНОВА. Инициатором данного решения выступила Партия регионов. И.о. городского председателя горсовет назначил секретаря Лисичанской городского совета С.БАРАННИКА – депутата, избранного по списку Партии регионов.

Формальным основанием для отставки мэра стала его «неудовлетворительная работа» по подготовке города к отопительному сезону.

Внеочередные выборы Лисичанского городского председателя были назначены на 3 мая постановлением Верховной Рады от 5 февраля 2009 года.

Основными кандидатами на выборах считаются лидер городской организации Партии регионов С.БАРАННИК, председатель городской организации партии “Единый центр” В.БОНДАРЕНКО и генеральный директор ГО "Лисичанскуголь", руководитель городской организации ВО «Батьківщина» Вячеслав ТЕРОСИПОВ.

Всего же на должность мэра баллотируются 7 кандидатов.