”ДнепрАЗОТу” отключили газ

ОАО “ДнепрАЗОТ” (г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) обратилось с письмом к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО, председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимиру ШЕЛУДЧЕНКО и председателю правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игорю ВОРОНИНУ с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, сложившейся с поставками природного газа на предприятие.

Об этом говорится в обращении ОАО “ДнепрАЗОТ”, текст которого передан УНИАН.

В частности, в своем обращении “ДнепрАЗОТ” указывает, что с 1 ноября с.г. ЗАО "УкрГаз-Энерго" без официального уведомления и указания причин в одностороннем порядке прекратило исполнение обязательств по обеспечению природным газом предприятия по заключенному ранее договору.

"Прекращение газоснабжения ОАО “ДнепрАЗОТ” ведет к аварийной остановке производства, делает реальной возможность возникновения техногенной катастрофы, наносит прямые и косвенные убытки предприятию, ставит перед руководством вопрос об отправке в вынужденные неоплачиваемые отпуска большей части многотысячного коллектива, создавая социальную напряженность в регионе", – отмечается в обращении.

В письме также сказано, что ОАО “ДнепрАЗОТ” оставляет за собой право обращения в суд с целью защиты законных прав и интересов, а также взыскания убытков с виновной стороны.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября ОАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК, г. Кривой Рог, Днепропетровская обл.) и ОАО "Днепропетровский металлургический завод им.Петровского" обратились в Хозяйственный суд Днепропетровской области с исковыми заявлениями, в которых просят суд обязать ЗАО "УкрГаз-Энерго", ДК "Укртрансгаз" и облгазы выполнять свои обязательства по заключенным ранее договорам поставки природного газа на предприятия.

Справка УНИАН. ОАО “ДнепрАЗОТ” (г.Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) специализируется на производстве аммиака, карбамида, каустической соды, хлора и входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины.

ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано в феврале 2006 года. НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества. RosUkrEnergo реализует весь поставляемый в Украину природный газ только "УкрГаз-Энерго", которое затем продает его промпотребителям или газотрейдерам.