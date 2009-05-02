В Одессе открыт курортно-пляжный сезон 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, температура воздуха в пределах «морской столицы» пока колеблется от 16 до 19 градусов тепла, но свыше полутора десятка морских пляжей с 1 мая открыты для любителей окунуться в море и понежиться на песке.

В управлении информации Одесского горсовета отметили, что распоряжение об открытии с 1 мая курортно-пляжного сезона подписал мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, предписав арендаторам пляжей и береговых сооружений «обеспечить бесплатный свободный проход гражданам на территории пляжей, надлежащее санитарно-техническое состояние курортно-прибрежной зоны, функционирование и бесперебойную работу спасательных станций» вплоть до 1 октября.

Предусмотрено также увеличение автобусных маршрутов на летний период для доставки жителей и гостей города к морским пляжам и местам массового культурного отдыха: горуправление транспортного комплекса организовало дополнительно 11 маршрутов городского пассажирского транспорта.

Кроме того, возобновлено патрулирование 30-километровой прибрежной зоны Одессы сотрудниками милиции на мопедах и велосипедах. Правопорядок в пляжной зоне обеспечивают в усиленном режиме сотрудники пяти городских отделений милиции.