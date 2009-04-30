Тимошенко: Укртрансгаз от московских договоренностей не пострадает
"Это сбалансированная модель"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что оплата российского газа для закачки его в подземные хранилища газа (ПХГ) услугами по транзиту не ухудшит финансовое состояние ДК «Укртрансгаз».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве по итогам визита правительственной делегации в Москву.
«Газ, который закачивается в подземные хранилища летом, весной и частично осенью, используется в следующий отопительный сезон. Средства, которые выручаются в этот период, будут направляться «Укртрансгазу» для покрытия стоимости транзита. Это достаточно сбалансированная финансовая модель, она даст возможность успешно и финансово обеспеченно работать «Укртрансгазу» на выполнение функций по транзиту», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом она отметила, «Укртрансгаз» осуществляет транзит газа в Европу и является отдельным предприятием со своим балансом и счетом.
Как сообщал УНИАН, вчера, 29 апреля, Украина и Россия договорились, что закачанные в апреле в украинские подземные хранилища 800 млн. кубометров газа будут оплачены Украиной услугами по транзиту российского газа в Европу.
«По апрелю сегодня четко достигнуты договоренности, что 800 млн. кубометров российского газа поступает в газовые хранилища Украины, и мы уже за этот объем рассчитались транзитом последующих периодов. Это уже зафиксировано договоренностью», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Справка УНИАН. Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Укртрансгаз» является монополистом по перекачке газа из России в страны ЕС, транспортируя 90% экспорта российского газа.
ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.