Синоптики обещают дождь и снижение температуры

1 мая на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная погода с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, только в северной части - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах кое-где шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 12-17°, в южных областях и в Закарпатье местами 18-22°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 12-17° тепла. По Киеву температура ночью 9-11° тепла, днем 14-16° тепла.