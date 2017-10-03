В Житомире ко Дню защитника Украины пройдут соревнования военно-патриотических клубов «Соколята Украины». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 4 октября на базе Житомирского военного института имени С.П. Королева состоится открытие Всеукраинского сбора – соревнований воспитанников военно-патриотических клубов «Соколята Украины» и спартакиады школьников Житомира.

Соревнования приурочены ко Дню защитника Украины. Их участниками станут военно-патриотические клубы из всех регионов Украины, а также команды школьников житомирских школ.

Программе сбора, который продлится с 4 по 9 октября, предусмотрены командные и индивидуальные соревнования по военно-прикладному многоборью, методические семинары-тренинги для руководителей военно-патриотических клубов и объединений, ознакомление с учебной базой Житомирского военного института, показ вооружения и военной техники, а также показательные выступления по рукопашному бою.

Открытие самих соревнований состоится 5 октября в 10.00 час. по адресу: г. Житомир, проспект Мира, 22.

Напомним, День защитника Украины ежегодно отмечается 14 октября одновременно с Днем украинского казачества . С 2015 года является государственным праздником.