Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как будут работать проблемные банки на майские праздники и будут ли в выходные дни их банкоматы пополняться наличными

«Надра»

В колл-центре банка сообщили, что финучреждение не будет работать в определенные государством дни. «Банк закрыт с 1 по 4 мая. 5 мая — рабочий день», — говорит оператор. Выходными также будут 9-10 мая. «Вопрос о работе/выходном 11 мая пока еще остается открытым», — сообщили в пресс-службе финучреждения.

Клиенты, которым в выходные дни необходимо погасить кредит, могут сделать это сегодня либо внести платеж в первый послепраздничный рабочий день. В выходные дни банкоматы будут загружаться наличными в обычном режиме. В каких банкоматах есть деньги, можно посмотреть на сайте банка, на выходных эта информация будет обновляться.

Укрпромбанк

Финучреждение не будет работать 1-4 и 9-11 мая. Если платеж по кредиту попал на выходной, то заплатить можно в первый рабочий день банка. «Банк не насчитывает штрафы, если платеж попадает на выходные, а заемщик заплатит после них, в первый рабочий день банка», — сообщили в колл-центре. В банке уточнили, что отделения будут работать по сокращенному рабочему дню — с 11 до 15.30, а в головном офисе заплатить по кредиту можно с 9.30 до 17.00.

«Мы загружаем наличными не все банкоматы, а только их часть. Если будет возможность, на выходных мы их также загрузим. Наши клиенты могут и в банкоматах других банков снимать деньги, лимиты по ним такие же, как и в наших. Правда, там будет небольшая комиссия», — говорит временный администратор банка Александр Майданюк. Напомним, клиенты Укрпромбанка с банкомата могут снять до 500 гривен в день по пенсионным картам и до 1000 гривен — по депозитным.

Родовид Банк

Посетить Родовид Банк, как и Укрпромбанк, не удастся 1-4 и 9-11 мая. «Особого графика наполняемости банкоматов в эти дни не будет, то есть заполняться они будут, как всегда», — сообщили в пресс-службе банка, однако не уточнили, как именно и в какие дни будут инкассироваться банкоматы.

Снять средства с платежной карты банка можно с лимитом в 50 гривен в день. С 27 апреля такую сумму могут снимать и держатели депозитных карт, на которые перечисляются проценты по вкладу.

«БИГ Энергия»

«Режим работы банка устанавливается согласно ст. 73 «Праздничные и нерабочие дни» КЗоТ Украины. Поскольку в этом году 2 мая и 9 мая — суббота, выходные дни переносятся на понедельник», — сообщили в пресс-службе. Поэтому банк не будет работать с 1 по 4 и с 9 по 11 мая включительно.

Если срок погашения кредита в банке выпадает на официально объявленный выходной день — клиент может провести платеж в первый рабочий день банка (5 и 12 мая соответственно) без начисления штрафных санкций.

На данный момент банкоматы не загружаются наличными и на выходных загружаться не будут. Деньги с карточки можно снять в отделении банка, суточный лимит — 100 гривен.

Захидинкомбанк

В банке вчера сообщили, что от НБУ распоряжение об особом графике работы на выходных не поступало. С 1 по 4 мая банк будет закрыт. В эти дни банкоматы подкреплять наличностью не будут, не загружены они и сегодня. «Снять средства с карточки можно только через POS-терминалы в отделении. В день мы выдаем только 100 гривен», — сообщили в киевском отделении банка.

«Киев»

«Банк будет отдыхать в те же дня, что и вся страна — 1-4 и 9-11 мая», — сообщили на информационной линии финучреждения. Если же платеж по кредиту попадает на выходные дни, банк разрешает погасить долг в первый рабочий день, то есть 5 или 12 мая. В финучреждении также сообщили, что вчера банкоматы банка были подкреплены наличностью, но в период выходных загружаться не будут. «Все деньги, которыми мы загрузили банкоматы, за пару дней не снимут», — уверены в карточном отделе банка. Суточный лимит по снятию наличных в банкомате составляет 100 гривен.