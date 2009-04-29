Автор «Донецкой мафии» считает, что осужден по политическим мотивам

Издатель «Донецкой мафии» Борис ПЕНЧУК считает, что осужден по политическим мотивам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня после оглашения решения Апелляционного суда Донецкой области, который изменил приговор Ворошиловского районного суда Донецка, сократив Б.ПЕНЧУКУ срок лишения свободы с 8 на 6 лет.

«Этот процесс нельзя назвать уголовным, это процесс политический», - сказал Б.ПЕНЧУК.

По его словам, «приговор апелляционного суда полностью повторяет приговор Ворошиловского райсуда, который в свою очередь, набран в прокуратуре Донецкой области».

Б.ПЕНЧУК напомнил, что Генеральная прокуратура закрыла дело против него в 2007 году, но донецкая областная прокуратура его снова открыла.

«Вы же понимаете, это Донецкий регион, это КОЛЕСНИКОВ (Борис КОЛЕСНИКОВ, народный депутат Украины, бывший глава Донецкого облсовета – УНИАН) и компания и так далее, и так далее… Дело заказное, вы видите все это прекрасно», - подчеркнул осужденный.

В сегодняшнем решении суда говорится, что «суд первой инстанции обоснованно, на основании объективных и достоверных доказательств, пришел к выводу о виновности Б.ПЕНЧУКА в совершении данных преступлений; каких-либо процессуальных нарушений при досудебном расследовании и судебном рассмотрении дела, указанных в апелляции адвокатов и осужденного, Апелляционный суд не установил».

В то же время Апелляционный суд усмотрел, что «при назначении наказания Б.ПЕНЧУКУ Ворошиловский районный суд, в нарушение требований ст. 65 УК Украины, в достаточной степени не учел личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание». Апелляционный же суд учел, что Б.ПЕНЧУК «положительно характеризуется по работе и по месту жительства, впервые совершил преступление, страдает сахарным диабетом и рядом других тяжелых заболеваний, поэтому назначенное ему наказание по ст. 189 ч. 4 («Вымогательство») и ст. 383 ч. 2 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о совершении преступления») и по совокупности преступлений является чрезмерно суровым и не отвечающим требованиям ст. 65 УК Украины».

В связи с этим, коллегия судей «считает необходимым изменить приговор суда (суда первой инстанции – УНИАН) в части назначенного Б.ПЕНЧУКУ наказания», и применить к нему наказания по этим статьям, но «с учетом данных о его личности и обстоятельств дела».

Комментируя журналистам приговор, адвокат осужденного Александр ПЛАХОТНЮК сказал: «Мы обязательно подадим кассационную жалобу в Верховный Суд Украины и будем просить отменить как приговор Ворошиловского райсуда, так и определение Апелляционного суда Донецкой области, а дело в отношении Б.ПЕНЧУКА закрыть».

При этом он добавил: «Если к нашим доводам не прислушается Верховный Суд, я думаю, это дело очень перспективно для Европейского Суда. Не исключено, что жалобу в Европейский суд мы будем готовить уже сейчас».

Как сообщал УНИАН. 2 марта 2009 года Ворошиловским районным судом Донецка Б.ПЕНЧУК был осужден по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст. 189 ч.4 - «Вымогательство», которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и по ст. 383 ч.2 – «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», которая предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 189 ч.4 осужденный получил 8 лет лишения свободы, по ст. 382 ч.2 – 5 лет лишение свободы, т. о. итоговый срок - 8 лет.

Справка УНИАН. В 2005 году Б.ПЕНЧУК, бывший совладелец крупного донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Бориса КОЛЕСНИКОВА, на тот момент председателя Донецкого облсовета в вымогательстве акций «Белого лебедя». В результате против Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие – «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генеральной прокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.