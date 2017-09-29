Порошенко и Гройсман почтили память жертв Бабьего Яра (фоторепортаж)

Президент Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра. Как сообщила пресс-служба президента, глава государства с присутствующей на церемонии супругой Мариной Порошенко возложили цветы у мемориальной плиты и почтили память погибших в оккупированном нацистами Киеве в Бабьем Яру, где в 1941 году в этот день, 29 сентября, начались массовые расстрелы мирного населения города.

К памятнику «Гражданам и военнопленным, расстрелянным нацистами в Бабьем Яру» также был возложен венок с лентой национальных цветов.

В церемонии возложения цветов приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, народные депутаты Украины, члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, представители общественности.

Участники церемонии почтили память жертв трагедии Бабьего Яра минутой молчания.

От имени президента также были установлены венки к другим местам памяти на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», в частности к памятнику «Менора», памятнику ромам, казненным нацистами в Бабьем Яру, и деревянному кресту в память о расстрелянных членах ОУН, установленному 21 февраля 1992, в 50-ю годовщину расстрела Елены Телиги и ее соратников.

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Напомним, что во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр стал местом массовых расстрелов нацистами евреев и ромов, советских военнопленных, узников Сырецкого концлагеря, членов Организации украинских националистов и других. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тыс.евреев.

Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно от 100 до 150 тыс. человек, две трети из которых составляли евреи.