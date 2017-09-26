Названа причина массового отравления рыбой во Львове (видео)

По предварительным результатам исследований, сальмонелла стала причиной массового отравления рыбой в Львове.

За четыре дня, с тех пор, как в больницы обратились первые "жертвы" копченой скумбрии, количество пострадавших возросло до 63, из них - семеро детей.

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В больнице сейчас - 58 отравленных. Все ели рыбу, купленную у одной продавщицы на Привокзальном рынке Львова.

Как сообщал УНИАН, во Львове копченой скумбрией, которую приобрели на Привокзальном рынке, отравились десятки людей. Медики сразу предполагали, что причина вспышки кишечной инфекции - сальмонеллез.