Луценко взял на контроль убийства женщин

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО взял на контроль МВД расследование убийства директора Запорожского механического завода Алексея Шияна и серии убийств молодых женщин в г. Днепрорудный.

Об этом министр внутренних дел Украины заявил сегодня на встрече с журналистами, состоявшейся в рамках его рабочего визита в Запорожскую область.

"Жизнь бросила нам очередной профессиональный вызов - совершены преступления, которые мы обязаны раскрыть в самое ближайшее время. Это убийство Шияна и ситуация сложившаяся в поселке Днепрорудный. Оба они взяты мною на контроль министерства", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, директор ОАО "Запорожский механический завод" Алексей Шиян был убит утром 25 октября в подъезде дома по ул. Героев Сталинграда, где проживал. Неизвестный нанес ему несколько ударов ножом с 20-сантиметровым лезвием, одно из которых - направленное в область сердца, оказалось смертельным. По факту убийства прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - "умышленное убийство". Ведется следствие.

В поселке Днепрорудный на протяжении лета были убиты 3 молодые женщины. Механизм совершения преступлений, по данным правоохранителей, дает основания полагать, что все убийства совершены одним человеком. Жители самого п. Днепрорудный так же уверены, что в поселке орудует маньяк.