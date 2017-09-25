В Днепре установили памятный знак погибшим год назад патрульным полицейским (фоторепортаж)

В Днепре на территории центрального автовокзала, где в прошлом году в перестрелке погибли два патрульных полицейских, установили памятный знак.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак имеет вид гранитного шеврона, на котором написаны имена убитых патрульных Артема Кутушева и Ольги Макаренко.

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Установили знак на благотворительные средства, работу выполнил днепровский скульптор и волонтер Владимир Нижник. Во время торжества 12 лучших сотрудников полиции получили награды.

Напомним, 25 сентября 2016 года при попытке задержать разыскиваемого за тяжкие преступления бойца батальона «Торнадо» Александра Пугачева последний открыл огонь. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.