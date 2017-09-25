В Днепре прошел этап кубка мира по гонкам беспилотников (видео)

Этап кубка мира по гонкам беспилотников собрал более полутысячи участников из разных стран. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Гонки дронов два дня продолжались в Днепре. Съехались пилоты из Украины, Швейцарии, Германии, Польши и Марокко.

Каждый беспилотник должен был на скорость и точность пройти полуторакилометровую трассу с препятствиями, а еще поразить судей фигурами высшего пилотажа.

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Путь дрона пилот видит через специальные очки и управляет дистанционно при помощи пульта. Это требует мгновенной реакции, ведь беспилотник разгоняется до 150 км/час.

При этом пилоты сами создают и конструируют беспилотники.