В Днепре прошел этап кубка мира по гонкам беспилотников (видео)
Он собрал более полутысячи участников из разных стран.
Этап кубка мира по гонкам беспилотников собрал более полутысячи участников из разных стран. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Гонки дронов два дня продолжались в Днепре. Съехались пилоты из Украины, Швейцарии, Германии, Польши и Марокко.
Каждый беспилотник должен был на скорость и точность пройти полуторакилометровую трассу с препятствиями, а еще поразить судей фигурами высшего пилотажа.
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Путь дрона пилот видит через специальные очки и управляет дистанционно при помощи пульта. Это требует мгновенной реакции, ведь беспилотник разгоняется до 150 км/час.
При этом пилоты сами создают и конструируют беспилотники.