«Хоум Кредит Банк» решил не выплачивать дивиденды за 2008 год

На состоявшемся 24 апреля общем собрании акционеров ОАО «Хоум Кредит Банк» принято решение не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщает пресс-служба банка, из полученной прибыли в 6,411 млн. грн., 0,390 млн. грн. будет направлено в резервный фонд банка, а 6,021 млн. грн. акционеры решили оставить нераспределенными.

Также на собрании было принято решение о назначении Асима ЮЗБАШИОГЛУ председателем наблюдательного совета (НС) «Хоум Кредит Банк».

По данным пресс-службы, занимавший до недавнего времени пост председателя НС Фридрих ВАЙС по решению акционеров возглавит Home Credit Kazakhstan.

Справка УНИАН. ОАО «Хоум Кредит Банк» (ранее ЗАО "Агробанк") основано в декабре 2002 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 1,773 млрд. грн., обязательства – 1,450 млрд. грн., собственный капитал – 323,157 млн. грн., уставной капитал - 307,350 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Хоум Кредит Банк» в 2008 году составила 3,775 млн. грн.

100% акций банка владеет компания Home Credit B.V. (Нидерланды). Home Credit Group является членом ведущей международной финансовой Группы компаний PPF.