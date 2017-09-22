Перформанс в центре Киева: молодчики битами разбили неправильно припаркованное авто (видео)

В Киеве четверо парней битами розибили авто, которое неправильно припарковано, пишет ТСН.

Отмечается, что молодые люди били стекла и отрывали дверь машины на глазах прохожих, которые снимали все на камеры и возмущались, что полиция на парней не обращает внимание.

Впрочем, на такие действия полиция дала разрешение, ведь это была акция «Мистецького арсенала».

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Акция была направлена на привлечение внимания к безопасности и нарушению правил парковки автомобилей.

Однако, как пишет издание, водителей перфоманс особо не зацепил - они и дальше паркуются на тротуарах.