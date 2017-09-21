Родственники Караченцева пытались скрыть ухудшение его здоровья: стало известно о состоянии актера

Популярный российский актёр Николай Караченцев, который 18 сентября попал в больницу, был переведён из общей палаты в реанимацию. Он находится в московском НИИ им. Склифосовского.

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«Состояние тяжелое, он переведен в хирургическую реанимацию», сообщили в медучреждении. Также в больнице и добавили, что родственники артиста всячески пытались скрыть от общественности его проблемы со здоровьем. Для этого они объясняли его госпитализацию плановой проверкой здоровья. Однако причини оказались гораздо более серьёзными.

Невестка Николая Караченцова Ирина прокомментировала сообщения о том, что актер переведен в реанимацию, сообщает один из российских телеканалов, передает "РИА Новости".

«С Николаем Петровичем все нормально», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Караченцев переведен в реанимацию, медики оценивали его состояние как тяжелое. Сын актера заявил, что его состояние не ухудшалось.

Как сообщал УНАИАН-Таблоид, ранее Караченцев был госпитализировал в это же медучреждение после тяжёлого ДТП. Тогда автомобиль Toyota с артистом на борту столкнулся с «Газелью», которая ехала навстречу.