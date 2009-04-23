ОБСЕ исследует положение русского меньшинства в Донецкой области

Сегодня Донецкую область посетил Верховный комиссар ОБСЕ Кнут ВОЛЛЕБЕК, исследующий положение национальных меньшинств в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службах Донецкой облгосадминистрации и облсовета, сегодня комиссар встретился с председателем Областной госадминистрации Владимиром ЛОГВИНЕНКО, с председателем облсовета Анатолием БЛИЗНЮКОМ, с ректором и студентами Донецкого Национального университета.

К.ВОЛЛЕБЕК сообщил, что главной целью его визита является «исследование положения национальных меньшинств в Украине».

«Подведя итоги нашей работы мы планируем ознакомить с ее результатами представителей власти и нацменьшинств для того, чтобы совместно решать проблемные вопросы», – сказал Верховный комиссар ОБСЕ.

В облгосадминистрации пояснили, что комиссар прибыл в Украину, чтобы, в частности, оценить ситуацию с возможностью получения образования представителями русскоязычных меньшинств. До этого подобное исследование было проведено в России: там было проверено наличие возможности получения образования представителями украинских меньшинств.

«Вопрос образования, языковой политики очень важен для предупреждения конфликтов», – отметил К.ВОЛЛЄБЕК.

В свою очередь, А.БЛИЗНЮК сообщил комиссару, что языковый вопрос а в Украине «излишне политизирован, так как некоторые политические силы с целью привлечения электората перед очередными выборами спекулируют на этой теме».

«Все вопросы, связанные с переводом учебных заведений на украинский язык обучения, переходом телевизионных программ на украинский язык вещания и другие нужно решать только эволюционным путем, постепенно», – сказал председатель облсовета БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, 9-14 марта К.ВОЛЛЕБЕК в ходе рабочего визита в Россию изучил ситуацию с обеспечением языковых и образовательных прав этнических украинцев в РФ.