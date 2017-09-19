На Житомирщине разбили мемориальную доску погибшему добровольцу батальона "Донбасс" (видео)

На Житомирщине разбили мемориальную доску погибшему добровольцу батальона "Донбасс". Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ее на одной из скал области установили альпинисты - друзья героя Юрия Коновалова. Вандалы не поленились полезть вверх, чтобы разбить гранит. Впрочем, плита не рассыпалась, только раскололась.

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У товарищей погибшего героя не слишком много надежд, что разрушителей мемориала найдут и накажут. Но друзья решили - покореженную доску Юрию Коновалову - обновлять не будут.

Юрий Коновалов был кандидатом экономических наук, после Майдана ушел добровольцем на фронт и погиб во время выхода из Иловайского котла.

Об акте вандализма сообщили полицию, которая составила соответствующий протокол.