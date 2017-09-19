Спасатели предупреждают жителей села на Черкасщине об опасности отравления едким дымом

Спасатели просят жителей села Ирдынь Черкасской области не выходит из дома, чтобы не отравиться едким дымом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Напомним, что в Черкасской области из-за пожара на торфяных полях в понедельник, 18 сентября, была объявлена чрезвычайная ситуация. Сначала загорелась сухая трава, но сильные ветер очень быстро раздул пламя на полсотни гектаров. Четыре десятка чрезвычайников пока заливают торфяники водой и роют рвы, чтобы огонь не распространился дальше.