Спасатели предупреждают жителей села на Черкасщине об опасности отравления едким дымом
12:09, 19 сентября 2017Общество
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На Черкасщине из-за пожара на торфяниках был объявлен режим ЧС.
Жителей просят не выходить из дома / фото dsns.gov.ua
Спасатели просят жителей села Ирдынь Черкасской области не выходит из дома, чтобы не отравиться едким дымом. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Напомним, что в Черкасской области из-за пожара на торфяных полях в понедельник, 18 сентября, была объявлена чрезвычайная ситуация. Сначала загорелась сухая трава, но сильные ветер очень быстро раздул пламя на полсотни гектаров. Четыре десятка чрезвычайников пока заливают торфяники водой и роют рвы, чтобы огонь не распространился дальше.
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