Более тысячи медиков вышли на акцию протеста, в центре Киева частично перекрыли движение (фоторепортаж)

На Майдане Незалежности началось шествие участников акции протеста профсоюзов работников здравоохранения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, среди основных требований участников: увеличение медицинской субвенции почти на 4 миллиарда гривен, назначение профильного министра, повышение зарплаты и погашение задолженности, проведение реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.

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Колонна двинулась в сторону правительственного квартала от Майдана Незалежности через Европейскую площадь. Для колонны полиция перекрыла одну полосу проезжей части. Организаторы планируют выразить свои требования под Кабинетом Министров Украины, Верховной Радой Украины и Администрацией президента Украины.

В пикете участвуют более тысячи человек. Демонстранты держат в руках транспаранты, в частности, с надписями «Нет! Реформе, которая убивает» , «Нет министра - нет ответственности».

Некоторые пикетчики одеты в белые халаты, часть - в форме работников экстренной медицины.