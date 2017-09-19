Более тысячи медиков вышли на акцию протеста, в центре Киева частично перекрыли движение (фоторепортаж)
Медицинские профсоюзы идут в правительственный квартал требовать повышения зарплаты. Для колонны полиция перекрыла одну полосу проезжей части.
На Майдане Незалежности началось шествие участников акции протеста профсоюзов работников здравоохранения Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, среди основных требований участников: увеличение медицинской субвенции почти на 4 миллиарда гривен, назначение профильного министра, повышение зарплаты и погашение задолженности, проведение реформы системы здравоохранения с соблюдением Конституции и законодательства, а также с учетом позиции профсоюза.
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Колонна двинулась в сторону правительственного квартала от Майдана Незалежности через Европейскую площадь. Для колонны полиция перекрыла одну полосу проезжей части. Организаторы планируют выразить свои требования под Кабинетом Министров Украины, Верховной Радой Украины и Администрацией президента Украины.
В пикете участвуют более тысячи человек. Демонстранты держат в руках транспаранты, в частности, с надписями «Нет! Реформе, которая убивает» , «Нет министра - нет ответственности».
Некоторые пикетчики одеты в белые халаты, часть - в форме работников экстренной медицины.