В Украине дорожает хлеб

Кохновский хлебокомбинат, которым владеет ООО "Евро-хлеб" и руководит мать народного депутата Василия ГАВРИЛЮКА, на 20% поднял стоимость буханки хлеба. Кременчугский хлебокомбинат пока что удерживает старую цену хлеба.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления развития предпринимательства, торговли, быта и социальной защиты населения Кременчугского горисполкома Людмила ЖОРНЯК.

По ее словам, на прошлой неделе ООО "Евро-хлеб" прислала в мэрию письмо, в котором заявили о повышении стоимости хлеба. Руководство ООО аргументировало это тем, что цена на хлеб их производства ниже, чем в других регионах; тем, что в городе действует жесткая конкуренция, а производители из других регионов используют методы недобросовестной конкуренции. Кроме того, в своем письме указано, что затраты на производство хлебобулочной продукции постоянно возрастают (затраты на газ, автомобильное топливо, запчасти и т.п.). "Все вышеуказанные факторы привели к тому, что в данный момент деятельность Кохновского хлебозавода является убыточной... Дальнейшее удержание цен на хлеб, на данном уровне, является невозможным для предприятия", - написано в письме.

Сегодня цены на изделия Кохновского хлебозавода увеличились почти на 20%. Буханка белого хлеба (кирпичик) стоит 1,40 грн. вместо прежних 1,15 грн., буханка черного хлеба стоит 1,30 грн. вместо прежних 1,05грн.

Л.ЖОРНЯК заявляет, что Кременчугский хлебокомбинат пока что обращений относительно увеличения стоимости социально значимого вида хлеба (белый кирпичик и черный) не предоставлял. Кроме того, по ее словам, в Полтаве тоже прошло повышение стоимости буханки хлеба.

“Однако и в Полтаве, и в Кременчуге новая стоимость хлеба не является самой высокой в Украине”, - говорит Л.ЖОРНЯК.