Алла Пугачева нарядила своего 4-летнего сына в военную форму (видео)

Алла Пугачева и Максим Галкин ровно четыре года назад стали родителями.

Звездная семья отмечает день рождения своих детей - Гарри и Лизы.

«С Днем рождения, детки! Счастью моему 4 года!» - поздравила детей российская певица в соцсети.

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Также певица опубликовала несколько видеороликов с именинниками, на одном из которых запечатлен ее сын Гарри в военной форме.

«Ну, когда же гости приедут, а?» - спрашивает маму мальчик.

«Как тебе идет форма! Ух, ты какой солдат, десантник!» - отметила певица.

Как сообщал УНИАН, в России торгуют детскими кроватями в виде зенитно-ракетного комплекса "Бук". В описании товара указывается, что при покупке владелец получит номерной знак с именем ребенка, а среди дополнительных опций есть возможность выбрать "Ракету" - основание для кровати, которое поднимается. Возможно, Гарри сегодня получит похожий подарок.