Сеть АЗС KLO открыла локаворский ресторан в Киеве

Неизбежная топливная революция и стремительный рост парка электромобилей в Украине среди прочего означают, что водители все больше времени будут проводить на АЗК. И если рядом с розеткой окажется хороший, полноценный ресторан – индекс привлекательности для владельца электрокара возрастает многократно.

На протяжении многих лет мы наблюдаем настоящую битву среди крупных сетей АЗК – за лучший кофе, самый широкий ассортимент магазина или самый вкусный борщ. Это неудивительно – сопутствующие услуги уже составляют около 20% от всего дохода, и с постепенным отказом от бензиновых и дизельных двигателей эта доля будет только расти.

Поэтому для привлечения клиентов компании проявляют изрядную изобретательность – но никто, во всяком случае в Украине, не зашел так далеко, как KLO, открывшая на своем АЗК настоящий, самодостаточный ресторан нового образца. Называется он, как и другие заведения сети – «Борщ», но разница очень существенная: большинство точек общепита при заправочных станциях по своей организации, составу меню и обслуживанию близки к стандартам фаст-фуда, в то время как новый «Борщ» позиционируют в качестве локаворского заведения – ресторана, в котором используются продукты исключительно местного происхождения. Это значит, что здесь не предложат отведать средиземноморской экзотики, зато все на столе будет максимально свежим.

Основу предложения обновленного ресторана «Борщ» по-прежнему составляют блюда современной украинской кухни с высоким содержанием свеклы. Традиционные украинские блюда в «Борще» умело разбавлены широким ассортиментом, заимствованным у европейской кухни. В зале работают официанты, так что клиенту не придется отстаивать очередь с подносом. К слову, зарядная станция для электромобилей здесь тоже есть, и пока что работает бесплатно. Как раз хватит времени, чтобы дождаться заказа и неспешно отобедать – тем более, что цены щадящие и полноценный обед обойдется дешевле десяти литров 95-го.

Стоит отметить еще одну особенность локаворских ресторанов – сезонную зависимость состава меню. Иными словами, постоянные клиенты обязательно заметят регулярные обновления блюд осенью и весной, следующие естественному природному циклу.

Смена формата заведения сказалась и на его интерьере – теперь «Борщ» больше похож на современный непретенциозный ресторан, в который ходят семьями и в перерывах на обед. Как и в случае с продуктами, все элементы декора здесь – украинского производства. Цветовая гамма – традиционная для борща – свекольно-красный с зеленым, но есть и свежие элементы – например, обивка кресел из натуральной фетровой ткани с украинским орнаментом. В итоге получился современный этно-лофт – место, в которое стоит заехать не только по дороге на заправку.