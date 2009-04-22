Семи тысячам киевлян угрожают «заткнуть» унитазы

Власть Киева планирует заставить злостных неплательщиков за коммунальные услуги уплатить долги, применив техническое ограничение доступа к канализации в их квартирах.

Об этом сообщает муниципальная газета «Вечерний Киев» (№52 (18387)) со ссылкой на директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» Киевской городской государственной администрации Станислава КАПЛУНЕНКО.

Издание напоминает, что прокуратура Киева запретила КГГА взыскивать с киевлян оплату долгов за коммунальные услуги с помощью коллекторских компаний. В то же время, прокуратура положительно оценивает стремление столичной администрации уменьшить размер задолженности и обеспечить стабильность платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ввиду этого, теперь городская власть для борьбы со злостными неплательщиками, которых в столице насчитывается почти 7 тыс., намерена прибегнуть к ограничению предоставления им услуг, в частности доступа к канализации.

«На сегодняшний день есть два способа погашения задолженности: в судебном порядке или через техническое ограничение предоставления услуги, которая систематически не оплачивается. В городе Киеве и в других городах Украины есть практика технического ограничения канализационных стоков. В существующей ситуации это почти единственный действенный способ решить вопрос погашения задолженности», - отметил С.КАПЛУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля с.г. прокуратура столицы запретила Киевской городской государственной администрации взыскивать коммунальные долги с киевлян с помощью коллекторских компаний.

В частности, прокуратура опротестовала распоряжение КГГА № 1804 от 31 декабря 2008 года «О механизме сотрудничества с жилищно-эксплуатационными организациями и потребителями по вопросам погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги» и № 160 от 12 февраля 2009 года «О мерах, направленных на улучшение ситуации с уплатой за жилищно-коммунальные услуги», которыми утвержден порядок применения жилищно-эксплуатационными организациями столицы мер, направленных на обеспечение своевременной оплаты и погашения задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги, и, в частности, привлечения к ее взысканию на конкурсной основе специализированных предприятий, так называемых коллекторских компаний.

Как пояснили в прокуратуре, принятые распоряжения противоречат требованиям действующего законодательства (Закону «О жилищно-коммунальных услугах», Жилищному и Гражданскому кодексам Украины), поскольку взыскание задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги должен проводить только балансодержатель в гражданско-правовом порядке, и урегулирование таких споров по решениям судов выполняются в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве».

А потому деятельность специализированных юридических организаций (коллекторских компаний), которые по распоряжению КГГА № 160 уполномочены взыскивать задолженность с должника, является незаконной, подчеркнули в прокуратуре.

Более того, констатировали там, в нарушение норм Закона «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» указанные распоряжения КГГА приняты без процедуры опубликования их проектов и без согласования с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Киеве.