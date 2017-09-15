Хлывнюк vs Баста: победителем выходит Вакарчук

Российский рэпер Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко), которому запрещен въезд в Украину на три года, ответил на открытое письмо лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

В письме Вакуленко советует Хлывнюку брать пример со Святослава Вакарчука, который "своим творчеством и своими достижениями доказывает, как он любит и прославляет свою Родину".

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"Политика – это не наша дорога. Мы не должны быть рупорами пропаганды. Мы должны заниматься своим делом", - уверен Баста.

Он также отмечает, что у него "украинские корни", а выступает он в Украине не ради денег.

"Я приезжал и буду приезжать на Украину и без концертов", - пообещал Баста.

Хлывнюк решил продолжить...

"Василий, спасибо за ответ, я всё понял,у тебя гастроли. По твоему стоит сохранить дружбу, с тем, кто решил на тебе "попиариться", играешь для людей и законы не писаны, оккупация и агрессивная война это просто политика, армянин не может быть патриотом Украины. Негласный бойкот группы по политическому признаку и отказ от гастролей в стране, которая вероломно убивает твоих сограждан - падение популярности", - написал лидер "Бумбокса".