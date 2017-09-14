"Как решил ездить ко мне в дом, в Крым, без разрешения?": лидер "Бумбокса" написал резкое письмо рэперу из РФ

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обратился в своем Facebook к запрещенному в Украине российскому рэперу Василию Вакуленко (Басте),

"На правах старого знакомого решил задать тебе несколько вопросов. Прекрасно помню, как ты попросил меня записать совместную песню, как легко и быстро было работать", – написал Хлывнюк.

Он вспомнил о совместной работе с Бастой.

"Стали ездить на гастроли в Европу (теперь у вас "Гейропу") и в Штаты (теперь у вас "Пиндостан"). В турне по Германии я увидел, что дома восстание. О том, что это не проплаченный цирк, а Революция достоинства, я узнал не из телевизора – я был там и видел все сам. Когда смотрел на 100% лживую подачу происходящего в российских СМИ, думал, что музыка вне политики и мы с тобой тому яркий пример. А потом началось вторжение в Крым и война на Донбассе. Предполагаю, что такой здравомыслящий человек, как ты, станет отрицать агрессивный характер этих событий только из опаски за себя, семью и бизнес. Это тоже понятно: у нас таких своих завались, но, на худой конец, можно и отмолчаться, сохранить лицо, так сказать", – продолжил лидер "Бумбокса".

Он напомнил, что из-за борьбы с оккупацией Крыма погибли люди, были осуждены на большие сроки украинские политзаключенные, на полуострове наблюдается плачевная ситуация в сфере прав человека в отношении крымских татар.

"Наши с тобой люди гибнут каждый день по обе стороны линии фронта. Так ответь же, пожалуйста, как так получилось, что ты, прекрасно понимающий ситуацию человек, решил ездить ко мне в дом, в Крым, без моего разрешения? Неужели это не очевидно? Разве я когда-нибудь вел себя в твоем доме, в России, не как гость? Или теперь Крым – твой дом?" – написал Хлывнюк.

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Как сообщал УНИАН-Таблоид, рэпер Баста после концертов в Крыму спокойно дал сольник в Киеве 17 июня. С апреля этого года музыкант внесен в базу центра "Миротворец" в связи с нарушением украинского законодательства. Василий Вакуленко неоднократно посещал аннексированный Россией Крым. Также в разделе "Чистилище" Басту уличили в отрицании российской агрессии.