15 сентября на Житомирщине проведут Всеукраинский фестиваль «Олевская Республика». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА. Как отмечается в сообщении, фестиваль начнется в пятницу, 15 сентября, в 10.00 в Олевске на Соборной площади.

Читайте такжеВ Житомире состоится допремьерный показ украинско-итальянского фильма "ИЗИ" (трейлер)

Он будет проходить при поддержке Министерства молодежи и спорта, а также Житомирской ОГА.

В программе мероприятия - выставка традиционных ремесел, открытие мемориальной доски выдающемуся земляку Олегу Штулю-Ждановичу к 100-летию со дня его рождения, исторический диспут, а также концертная программа.

«Фестиваль проводится для популяризации и распространения среди молодежи украинских патриотических песен, а также для воспитания молодого поколения в духе национальных традиций, духовности и патриотизма», - отмечают в облгосадминистрации.

Желающие поехать могут зарегистрировать по тел.: (0412) 47-46-25, или написать на электронный адрес obi_info@ukr.net и указать свой номер телефона.

Олег Штуль-Жданович (1917-1977) — украинский политический и военный деятель. Председатель Провода Украинских Националистов, автор многочисленных научных и публицистических статей по теории и практике украинского национально-освободительного движения, часть из которых собрана в книге «Ценой крови» (1997).