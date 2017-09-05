Стартовала юбилейная Украинская неделя моды (фото, видео)

В Киеве в понедельник, 4 сентября, стартовала Неделя украинской моды, которая проводится 20 лет подряд.

Первый день Ukrainian Fashion Week по традиции открыл показ Лилии Пустовит, который стал по-настоящему ярким и жизнерадостным стартом нового сезона. Также в этот день весенне-летние коллекции показали бренды ARTEMKLIMCHUK, The Coat S.K., Elena Burenina, Gasanova и Yana Chervinska, а среди гостей были замечены Джамала и Тина Кароль, Вера Брежнева и Дмитрий Монатик, Оксана Левченя-Константиновская и Маша Шубина, Ася Мхитарян и Ольга Козловская, Зоя Литвин и Александра Червоненко.

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Как отметила председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, в мероприятии примут участие 67 лучших дизайнеров Украины.

"Главным критерием, по которому оценивается каждая Неделя моды, является авторитет и достижения дизайнеров, которые принимают в нем участие. В этом сезоне на UFW представлены 67 дизайнеров - 67 историй успеха, которые вдохновляют страну и мир", - отметила она.