В Закарпатье бракуют почти 50% хлеба

В Закарпатье бракуют почти 50% проверенного хлеба. Об этом УНИАН сообщил начальник управления по делам защиты прав потребителей в Закарпатской области Виталий ТАНЧИНЕЦ.

По его словам, в I квартале текущего года работники управления проверили 1,05 тонн хлебобулочных изделий, из которых забраковали и сняли из реализации 0,49 тонн, что составляет 46,7% от проверенного количества.

Основными причинами браковки уже традиционно является реализация хлеба с отклонением от установленной массы.

Больше всего проблем в Закарпатье возникает с резаным хлебом. «Мы снимаем с реализации достаточно часто резаный хлеб из-за того, что на нем отсутствует маркировка, нередко на хлебобулочных изделиях вообще нет доступной информации. И, что досаднее всего, нет сведений о дате изготовления и сроках реализации резаного хлеба», - уточнил В.ТАНЧИНЕЦ.

Достаточно часто, по словам начальника управления, продают хлеб с отклонением от установленной массы в супермаркетах Закарпатской области. Правда, весь этот хлеб изготовлен частными хлебопекарнями Ужгорода и Ужгородского района.